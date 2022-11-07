Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет издание Portfolio. Речь идет о кредите ЕС на общую сумму 18 миллиардов евро.
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Сийярто сказал, что Венгрия много помогла Украине до войны
Петер Сийярто сказал, что Венгрия готова сотрудничать с Украиной на двусторонней основе. В то же время, Будапешт не будет поддерживать никаких общих заимствований Евросоюза.
Мы готовы продолжать финансовую поддержку на двусторонней основе на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы, конечно, не будем поддерживать никакие общие заимствования Евросоюза в этой сфере,
– сказал Сийярто.
При этом венгерский министр сказал, что Венгрия уже оказывала финансовую поддержку Украине из-за совместных заимствований во время пандемии COVID-19.
"Мы поддерживали совместное заимствование во время эпидемии коронавируса и этого более чем достаточно", – заявил он.
Сийярто отметил, что Венгрия потратила сотни миллионов евро на поддержку здравоохранения, образования, учреждений культуры и церквей в Украине, и эта помощь была принята еще до начала войны.
Венгрия может мстить ЕС
- Не так давно Европейская комиссия рекомендовала не выделять Венгрии средства из-за проблем с верховенством права. Речь идет о блокировании суммы в примерно 7,5 миллиарда евро, которая крайне важна для правительства Виктора Орбана.
- Также следует отметить, что Европарламент признал, что в Венгрии – "гибридный режим", подрывающий европейские ценности.
- Во время войны России против Украины венгерское правительство неоднократно блокировало введение санкции ЕС против режима Владимира Путина. Кроме того, пока ЕС ищет пути, как заменить российские энергоресурсы, Венгрия прямо договаривается о газе с Россией.
- Сийярто недавно посетил Москву, где договорился об отсрочке платежей за газ и перенаправлении поставок голубого топлива через "Турецкий поток".
- Венгрия решила сменить ветку для получения газа на фоне взрывов на "Северных потоках". Таким образом Будапешт попытается избежать последствий от газового шантажа со стороны Москвы.
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