Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, пише видання Portfolio. Йдеться про кредит ЄС на загальну суму 18 мільярдів євро.

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Сійярто сказав, що Угорщина багато допомогла Україні до війни

Петер Сійярто сказав, що Угорщина готова співпрацювати з Україною на двосторонній основі. Водночас Будапешт не буде підтримувати жодних спільних запозичень Євросоюзу.

Ми готові продовжувати фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми, звичайно, не підтримуватимемо жодних спільних запозичень Євросоюзу в цій сфері,

– сказав Сійярто.

Зверніть увагу. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про програму фінансової допомоги Україні на 2023 рік. Програма передбачає фінансування українського бюджету у розмірі до 1,5 мільярдів євро на місяць, тобто 18 мільярдів євро на весь 2023 рік.

При цьому угорський міністр сказав, що Угорщина вже надавала фінансову підтримку Україні через спільні запозичення під час пандемії COVID-19.

"Ми підтримували спільне запозичення під час епідемії коронавірусу і цього більш ніж достатньо", – заявив він.

Сійярто зазначив, що Угорщина витратила сотні мільйонів євро на підтримку охорони здоров'я, освіти, установ культури та церков в Україні, і цю допомогу було прийнято ще до початку війни.

Угорщина може мститися ЄС

Не так давно Європейська комісія рекомендувала не виділяти Угорщині кошти через проблеми з верховенством права. Йдеться про блокування суми у приблизно 7,5 мільярда євро, яка є вкрай важливою для уряду Віктора Орбана.

Також варто зазначити, що Європарламент визнав, що в Угорщині – "гібридний режим", який підриває європейські цінності.

Під час війни Росії проти України угорський уряд неодноразово блокував запровадження санкції ЄС проти режиму Владіміра Путіна. Крім того, поки ЄС шукає шляхи, як замінити російські енергоресурси, Угорщина прямо домовляється про газ з Росією.

Сійярто нещодавно відвідав Москву, де домовився про відстрочення платежів за газ і перенаправлення постачань блакитного палива через "Турецький потік".

Угорщина вирішила змінити гілку для отримання газу на тлі вибухів на "Північних потоках". Таким чином Будапешт спробує уникнути наслідки від газового шантажу з боку Москви.

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