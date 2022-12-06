Венгрия заблокировала оказание помощи нашему государству во время встречи министров финансов ЕС в Брюсселе 6 декабря. Эта помощь предназначена для поддержки Украины в условиях войны и сокращенной экономики.

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Венгрия заблокировала выделение Украине 18 миллиардов

Правительство Венгрии заявило, что не поддерживает положение, которое позволило бы ЕС продлить финансовую помощь. Поскольку принять предложение нужно единогласно, пакет на 18 миллиардов евро заблокирован.

Правительство Орбана блокирует финансовую помощь Украине и директиву ЕС по внедрению глобальной эффективной минимальной ставки корпоративного налога. Так оно пытается вынудить Евросоюз выделить деньги для Венгрии.

Еврокомиссия неоднократно предлагала заморозить деньги ЕС для Венгрии, пока ее правительство не введет ряд реформ в области управления и верховенства права.

Позвольте мне ясно сказать одно. Я вижу макрофинансовую поддержку Украины, национальный план восстановления Венгрии и директиву как единый пакет,

– отметил министр финансов Чехии Збинек Станжура.

Еврокомиссия ищет способы, как оказать Украине помощь, не нуждающуюся в одобрении правительства Венгрии.

"Украина является страной в состоянии войны, и она отчаянно нуждается в нашей поддержке, и мы просто не можем позволить одному государству-члену задерживать и сорвать эту финансовую поддержку. Мы должны это сделать так или иначе, и мы это сделаем", – заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

При предыдущих попытках достигнуть консенсуса по макрофинансовой помощи страны-члены ЕС испытывали трудности по согласованию способа ее осуществления:

Из 9 миллиардов евро, предложенных в мае этого года, смогли согласовать всего на 6.

Остальные переместили в предложение на 18 миллиардов евро на 2023 год.

Обратите внимание! 24 ноября Европарламент одобрил выделение Украине 18 миллиардов евро. Тогда его президент Роберта Мецола заявила, что эти деньги предоставят для того, чтобы Украина пережила войну и начала восстановление в 2023 году. Планировалось, что каждый месяц нашему государству будут выделять по 1,5 миллиарда евро.