Об этом 24 каналу рассказал глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, Венгрия зависима от финансирования из различных фондов Европейского Союза, а значит, может пойти на определенные уступки, если ЕС ограничит это финансирование.

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Шантаж по-венгерски

Ярослав Божко отметил, что Венгрия склонна заниматься политическим шантажом и торгами, обменивая определенные уступки по санкциям на снятие блокировок в финансировании из европейских фондов. Для стран-членов ЕС такая ситуация неприемлема, особенно для Франции и Германии, чьи взносы в такие фонды самые большие.

Несмотря на проблемность ситуации, такой инструмент пока работает и позволяет добиваться определенных договоренностей между Венгрией и другими странами ЕС.

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Помощь для Украины

Помимо блокирования санкций против России, Будапешт ветировал решение ЕС предоставить Украине финансовую помощь на 18 миллиардов евро. По словам главы центра политических студий "Доктрина", страны ЕС могут обойти эту блокировку путем выделения средств из национальных правительств вместо совместных европейских институций. На такие решения Венгрия никак не сможет повлиять.

Надо искать другие альтернативные пути для получения нами помощи, если Венгрия блокирует путь через европейские институты,

– отметил Ярослав Божко.

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