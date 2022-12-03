Об этом для 24 канала рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. Он отметил, что Венгрия – это страна, получающая деньги из Евросоюза.
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"Для Орбана, постоянно торгующегося за эти деньги, возникает ситуация, когда он требует постоянной поддержки, а ЕС хочет направить их за свои пределы. Это вопрос очень болезненный, поэтому Орбан радикальный и резкий. В других вопросах он обычно торговался с Брюсселем", – сказал эксперт.
Венгрия нервничает Евросоюз
Солонтай подчеркнул, что Орбан авторитарный лидер и дружит с Владимиром Путиным. Венгерский премьер торгует на 2 фронта, но ему нужны деньги с ЕС.
Он жестко уцепился, потому что это личное для него. В Брюсселе не стоит вопроса, чтобы увеличить поддержку Украины и Венгрии. Ценой чего? Другие страны должны давать еще большие пожертвования. Это общий бюджет ЕС, который формируется и Венгрией, а здесь он должен быть вне, – рассказал Солонтай.
Он сказал, что дело не только в том, что Орбан играет на 2 линии. Политик пытается для себя выработать этот баланс. Как отметил Солонтай, из Москвы Орбан тоже берет деньги.
"Эта ситуация нервирует ЕС. Для них это так остро и болезненно, как и для нас. В этом мы едины с Брюсселем, Берлином и Парижем. У ситуации будет продолжение и обострение", – сказал эксперт.
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Он рассказал, что вскоре будут обсуждать роль Венгрии в ЕС, потому что это диалог между странами-донорами и реципиентами. Кроме этого, по словам Солонтая, внутри Венгрии растет внутренняя оппозиция против политики Орбана.
"Также обострилась дискуссия по отношению к Брюсселю, потому что в повестку дня вносят вопрос о ревизии участия стран в ЕС. Не по принципу богатый покидает сообщество", – добавил Солонтай.
Обратите внимание – Солонтай о позиции Венгрии в ЕС: смотрите видео
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