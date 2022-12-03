Про це для 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Він зазначив, що Угорщина – це країна, яка отримує гроші з Євросоюзу.

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"Для Орбана, який постійно торгується за ці гроші, виникає ситуація коли він вимагає постійної підтримки, а ЄС хоче скерувати їх поза свої межі. Це питання дуже болюче, тому Орбан радикальний і різкий. В інших питаннях він зазвичай торгувався з Брюсселем", – сказав експерт.

Угорщина нервує Євросоюз

Солонтай наголосив, що Орбан авторитарний лідер і товаришує з Владіміром Путіним. Угорський прем'єр торгує на 2 фронти, але йому потрібні гроші з ЄС.

Він вчепився жорстко, бо це особисте для нього. У Брюсселі не стоїть питання, щоб збільшити підтримку України й Угорщини. Коштом чого? Інші країни повинні давати ще більші пожертви. Це спільний бюджет ЄС, який формується й Угорщиною, а тут він має бути поза межами, – розповів Солонтай.

Він сказав, що річ не лише в тому, що Орбан грає на 2 лінії. Політик намагається для себе випрацювати цей баланс. Як зазначив Солонтай, з Москви Орбан теж бере гроші.

"Ця ситуація нервує ЄС. Для них це так гостро й болюче, як і для нас. В цьому ми єдині з Брюсселем, Берліном та Парижем. Ситуація матиме продовження та загострення", – сказав експерт.

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Він розповів, що незабаром обговорюватимуть роль Угорщини у ЄС, бо це діалог між країнами-донорами та реципієнтами. Крім цього, за словами Солонтая, всередині Угорщини зростає внутрішня опозиція проти політики Орбана.

"Також загострилася дискусія щодо ставлення до Брюсселю, бо в порядок денний вносять питання про ревізію участі країн у ЄС. Не за принципом багатий покидає спільноту", – додав Солонтай.

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