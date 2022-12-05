Государственный секретарь по двустороннему сотрудничеству министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Венгрия не будет тренировать украинских военных на своей территории.

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Венгрия заявила, что не хочет двигаться к войне

Совет ЕС принял решение о создании Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). Миссия будет проводить обучение и подготовку ВСУ, включая Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, способствующих проведению подготовки.

Венгрия заявила, что отказывается участвовать в этой миссии.

В некоторых европейских странах проходят учения украинских военных. В Венгрии не будет. Мы говорим этому нет. Мы хотим двигаться к миру, а не войне. Говорим на языке мира, хотим прекращение огня!,

– заявил Томаш Менцер.

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