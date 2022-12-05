Державний секретар з питань двостороннього співробітництва міністерства закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер заявив, що Угорщина не буде тренувати українських військових на своїй території.
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Угорщина заявила, що не хоче рухатися до війни
Рада ЄС ухвалила рішення про створення Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine). Місія проводитиме навчання та підготовку ЗСУ, у тому числі Сил територіальної оборони, а також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів, які сприяють проведенню підготовки.
Натомість Угорщина заявила, що відмовляється брати участь у цій місії.
У деяких європейських країнах проходять навчання українських військових. В Угорщині не будуть. Ми кажемо цьому ні. Ми хочемо рухатися до миру, а не війни. Говоримо мовою миру, хочемо припинення вогню!,
– заявив Томаш Менцер.
Угорщина "відстояла" право платити за російську нафту більше ніж 60 доларів
- Угорщина продовжує підтримувати країну-терористку усіма доступними для себе способами. Блокуючи допомогу Україні, Будапешт натомість допомагає Росії.
- Зокрема Очільник угорського МЗС заявив, що обмеження цін на нафту з Росії нібито "шкодить європейській економіці". Тож Угорщина звільнилася від застосування обмеження ціни на російську нафту. Так, вона добровільно буде платити за російську нафту більше. Мовляв, це від цього залежить енергетична безпека Угорщини. Тим часом в країні зростає інфляція.