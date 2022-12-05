Державний секретар з питань двостороннього співробітництва міністерства закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер заявив, що Угорщина не буде тренувати українських військових на своїй території.

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Угорщина заявила, що не хоче рухатися до війни

Рада ЄС ухвалила рішення про створення Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine). Місія проводитиме навчання та підготовку ЗСУ, у тому числі Сил територіальної оборони, а також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів, які сприяють проведенню підготовки.

Натомість Угорщина заявила, що відмовляється брати участь у цій місії.

У деяких європейських країнах проходять навчання українських військових. В Угорщині не будуть. Ми кажемо цьому ні. Ми хочемо рухатися до миру, а не війни. Говоримо мовою миру, хочемо припинення вогню!,

– заявив Томаш Менцер.

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