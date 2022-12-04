Угорщина не платитиме мінімальну ціну за російську нафту
Таке рішення було прийнято після переговорів з Європейським Союзом. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
Читайте також ЄС остаточно встановив межову ціну на російську нафту: що далі
Сіярто, прихильний до російського президента Путіна, зазначив, що "Брюссель має усвідомити, що ці та подібні заходи найбільше шкодять європейській економіці".
Під час переговорів щодо ліміту цін на нафту ми наполегливо боролися за інтереси Угорщини і, зрештою, досягли успіху: Угорщина була звільнена від застосування ліміту цін на нафту,
— стверджує він.
Міністр додав, що цим рішенням "знову вдалося захистити енергетичну безпеку Угорщини".
Що варто знати про обмеження цін на російську нафту
- Переговори про встановлення граничної ціни на російську нафту в Брюсселі були суперечливими й тривали понад тиждень. Польща і країни Балтії не погоджувалися на надто високу ціну, оскільки стверджували, що вона не матиме ефекту.
- Початкова пропозиція G7 передбачала обмеження ціни на рівні 65 – 70 доларів за барель без механізму коригування. Натомість ціну встановили на рівні 60 доларів за барель. У ЄС теж встановили таку ціну.
- Росія удає, що її це не влаштовує і начебто країна-терористка не збирається продавати нафту за таку ціну. Світ спостерігає за подальшими діями агресора.
- Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд вважає, що узгоджена державами G7 та ЄС верхня ціна на російську нафту є найкращим варіантом. Мовляв, таким чином Росія не вийде з ринку, але й світові ціни на нафту не зростуть.