Венгрия не будет платить минимальную цену за российскую нефть
Такое решение было принято после переговоров с Европейским союзом. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.
Читайте также ЕС окончательно установил пороговую цену на российскую нефть: что дальше
Сиярто, приверженный российскому президенту Путину, отметил, что "Брюссель должен осознать, что эти и подобные меры больше всего вредят европейской экономике".
В ходе переговоров по лимиту цен на нефть мы настойчиво боролись за интересы Венгрии и, в конце концов, преуспели: Венгрия была освобождена от применения лимита цен на нефть,
– утверждает он.
Министр добавил, что этим решением "опять удалось защитить энергетическую безопасность Венгрии".
Что следует знать об ограничении цен на российскую нефть
- Переговоры об установлении предельной цены на российскую нефть в Брюсселе были противоречивыми и продолжались более недели. Польша и страны Балтии не соглашались на слишком высокую цену, поскольку утверждали, что она не будет иметь эффекта.
- Начальное предложение G7 предусматривало ограничение цены на уровне 65 – 70 долларов за баррель без механизма корректировки. Цену установили на уровне 60 долларов за баррель. В ЕС тоже установили такую цену.
- Россия делает вид, что ее это не устраивает и вроде бы страна-террористка не собирается продавать нефть по такой цене. Мир наблюдает за дальнейшими действиями агрессора.
- Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что согласованная государствами G7 и ЕС верхняя цена на российскую нефть является лучшим вариантом. Мол, таким образом, Россия не выйдет с рынка, но и мировые цены на нефть не вырастут.