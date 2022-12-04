Венгрия не будет платить минимальную цену за российскую нефть

Такое решение было принято после переговоров с Европейским союзом. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

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