Об этом сообщили в Министерстве финансов США. Ограничение цены является важным инструментом ограничения доходов, которые Россия получает для финансирования своей незаконной войны в Украине.
К теме ЕС окончательно установил пороговую цену на российскую нефть: что дальше
США поприветствовали консенсус стран ЕС в вопросе установления потолка цен для российской танкерной нефти.
Мы по-прежнему считаем, что ограничение цены поможет ограничить возможность Путина наживаться на нефтяном рынке, чтобы он мог и дальше финансировать военную машину, которая продолжает убивать невинных украинцев,
– заявил спикер по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.
Он добавил, что Вашингтон считает, что максимальный предел в 60 долларов за баррель российской нефти является соответствующим уровнем для ограничения цены и позволит получить желаемый эффект. По его словам, это ценовое ограничение имеет двойную цель:
- ограничить возможности России получать доходы от продажи нефти;
- помочь сбалансировать спрос и предложение.
Что этому предшествовало
- Переговоры об установлении предельной цены на российскую нефть в Брюсселе были противоречивыми и продолжались более недели. Польша и страны Балтии не соглашались на слишком высокую цену, поскольку утверждали, что она не будет иметь эффекта.
- Начальное предложение G7, согласованное на прошлой неделе, предусматривало ограничение цены на уровне 65 – 70 долларов за баррель без механизма корректировки.
- В то же время, еще в октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций ЕС, введенных против России. Ограничения будут касаться российских нефти и поставляемых морским транспортом нефтепродуктов. Если нефть будут закупаться по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено.
- Сама Россия ранее утверждала, что не будет продавать нефть странам, которые поддержат ценовое ограничение.