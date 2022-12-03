Об этом сообщили в Министерстве финансов США. Ограничение цены является важным инструментом ограничения доходов, которые Россия получает для финансирования своей незаконной войны в Украине.

К теме ЕС окончательно установил пороговую цену на российскую нефть: что дальше

США поприветствовали консенсус стран ЕС в вопросе установления потолка цен для российской танкерной нефти.

Мы по-прежнему считаем, что ограничение цены поможет ограничить возможность Путина наживаться на нефтяном рынке, чтобы он мог и дальше финансировать военную машину, которая продолжает убивать невинных украинцев,
– заявил спикер по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

Он добавил, что Вашингтон считает, что максимальный предел в 60 долларов за баррель российской нефти является соответствующим уровнем для ограничения цены и позволит получить желаемый эффект. По его словам, это ценовое ограничение имеет двойную цель:

  • ограничить возможности России получать доходы от продажи нефти;
  • помочь сбалансировать спрос и предложение.

Что этому предшествовало

  • Переговоры об установлении предельной цены на российскую нефть в Брюсселе были противоречивыми и продолжались более недели. Польша и страны Балтии не соглашались на слишком высокую цену, поскольку утверждали, что она не будет иметь эффекта.
  • Начальное предложение G7, согласованное на прошлой неделе, предусматривало ограничение цены на уровне 65 – 70 долларов за баррель без механизма корректировки.
  • В то же время, еще в октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций ЕС, введенных против России. Ограничения будут касаться российских нефти и поставляемых морским транспортом нефтепродуктов. Если нефть будут закупаться по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено.
  • Сама Россия ранее утверждала, что не будет продавать нефть странам, которые поддержат ценовое ограничение.