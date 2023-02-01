Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зауважив, Угорщина в особі прем'єр-міністра Віктора Орбана вперто ігнорує, що на українську землю вдерлися загарбники.
До теми Угорщина межує з Росією, а не з Україною, – Орбан видав цинічну заяву під час тосту
Днями Politico опублікували слова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбан, який впевнений в російській перемозі. Ба більше Орбан сказав, що Росія вже досягла успіху в тому, щоб перетворити Україну на некеровану руїну та порівняв її з Афганістаном.
Ступак пояснює слова Орбана тим, що він просто намагається принизити Україну, порівнюючи з Афганістаном. Хоча інформації про нещодавні візити політика Угорщини до обох цих країн немає, отже ці порівняння просто безпідставні.
Україну порівняли з Афганістаном
Ступак підкреслив, що до України та Афганістану зайшли інтервенти, однак Орбан чомусь цей факт вперто ігнорує. В Афганістан вдерлися під егідою "надання міжнародної допомоги дружньому афганському народу".
Натомість в Україні росіяни заявили про демілітаризацію, денацифікація, протидію НАТО, ЛГБТ тощо. А тепер Владімір Путін і зовсім називає мету так званої СВО державною таємницею.
Однак, наголосив експерт, Орбан звертає увагу тільки на те, про що невпинно говорить Росія: їхнє просування та погрози Україні. Хоча часто вони не мають ніякого підґрунтя.
Останні заяви Угорщини щодо України
- Раніше Орбан на вечері, присвяченій президенту Азербайджану, сказав, що на заході Угорщина межує з німецькомовними, а на сході – з росіянами, "забувши" про Україну.
- Орбан не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється на некеровану руїну. За його словами, мета Росії – перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз".
- Австрія та Угорщина заявили, що не допомагатимуть Україні зброєю, аби не загострювати конфлікт ще більше.