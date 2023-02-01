Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зауважив, Угорщина в особі прем'єр-міністра Віктора Орбана вперто ігнорує, що на українську землю вдерлися загарбники.

До теми Угорщина межує з Росією, а не з Україною, – Орбан видав цинічну заяву під час тосту

Днями Politico опублікували слова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбан, який впевнений в російській перемозі. Ба більше Орбан сказав, що Росія вже досягла успіху в тому, щоб перетворити Україну на некеровану руїну та порівняв її з Афганістаном.

Ступак пояснює слова Орбана тим, що він просто намагається принизити Україну, порівнюючи з Афганістаном. Хоча інформації про нещодавні візити політика Угорщини до обох цих країн немає, отже ці порівняння просто безпідставні.

Україну порівняли з Афганістаном

Ступак підкреслив, що до України та Афганістану зайшли інтервенти, однак Орбан чомусь цей факт вперто ігнорує. В Афганістан вдерлися під егідою "надання міжнародної допомоги дружньому афганському народу".

Натомість в Україні росіяни заявили про демілітаризацію, денацифікація, протидію НАТО, ЛГБТ тощо. А тепер Владімір Путін і зовсім називає мету так званої СВО державною таємницею.

Однак, наголосив експерт, Орбан звертає увагу тільки на те, про що невпинно говорить Росія: їхнє просування та погрози Україні. Хоча часто вони не мають ніякого підґрунтя.

Ступак про заяви Орбана: дивитись відео