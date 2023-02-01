Об этом 24 Канала рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, что Венгрия в лице премьер-министра Виктора Орбана упорно игнорирует, что на украинскую землю ворвались захватчики.

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На днях Politico опубликовали слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который уверен в российской победе. Более того, Орбан сказал, что Россия уже преуспела в том, чтобы превратить Украину в неуправляемую руину и сравнил ее с Афганистаном.

Ступак объясняет слова Орбана тем, что он просто пытается унизить Украину, сравнивая с Афганистаном. Хотя информации о недавних визитах политика Венгрии в обе эти страны нет, следовательно, эти сравнения просто безосновательны.

Украину сравнили с Афганистаном

Ступак подчеркнул, что в Украину и Афганистан вошли интервенты, однако Орбан почему-то этот факт упорно игнорирует.

В Афганистан ворвались под эгидой "оказание международной помощи дружественному афганскому народу". В Украине же россияне заявили о демилитаризации, денацификации, противодействии НАТО, ЛГБТ и т.д. А теперь Владимир Путин и вовсе называет цель так называемой СВО государственной тайной.

Однако, подчеркнул эксперт, Орбан обращает внимание только на то, о чем говорит Россия: их продвижение и угрозы Украине. Хотя часто они не имеют никакого основания.

Ступак о заявлениях Орбана: смотреть видео