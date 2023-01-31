Власне, відповідну заяву міністри оборони Австрії та Угорщини – Клаудія Таннер та Крістоф Салай-Бобровницький – зробили у понеділок, 30 січня, на зустрічі в Будапешті. Пояснили вони це тим, що не хочуть, аби війна між Україною та Росією загострювалась.

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Позиція Австрії та Угорщини щодо війни "чітка"

Що у Відні, що в Будапешті не втомлюються говорити, що стоять "на боці миру", не будуть передавати зброю та цим засвідчують свою чітку позицію щодо війни.

Водночас варто сказати, що ці країни продовжують допомагати біженцям, які втікають від смерті, хоча це все ж більше стосується Австрії, аніж Угорщини, оскільки Будапешт часто відмовляє у притулкові людям, які приїжджають з України.

Зверніть увагу! Кількість запитів на притулок в Австрії минулого року зросла втричі – себто аж до 108 490 заяв. А в Угорщині зареєстрували всього 46 запитів, тому що країна відмовляється реєструвати біженців. І відбувається це всупереч законодавству Європейського Союзу.

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