За словами Джонсона, країни НАТО упродовж років розповідали українцям, що проводять політику "відкритих дверей", однак у то той же час сигналізували Москві, що наша держава ніколи не стане частиною Альянсу. Власне, цей й призвело до того, що 24 лютого 2022 року Путін вирішив розпочати широкомасштабне вторгнення.

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"Завдяки" Росії Україна може вступити в НАТО

Як би це іронічно не звучало, проте Джонсон зауважив, що Путін своїми діями розвіяв аргументи щодо "неможливості членства України в НАТО". Експрем'єр констатував, що зараз українці освоюють та розгортають шалену кількість техніки з країн Альянсу та роблять це з неперевершеною майстерністю та відвагою.

Раніше говорили, що українське населення надто розділене щодо членства в НАТО. До 2014 року ви точно могли навести такий аргумент. Подивіться зараз на цифри. Згідно з одним нещодавнім опитуванням, підтримка членства України в НАТО зараз стратосферна – 83 відсотки,

– написав він.

Водночас він зазначив, що політика Заходу від 2008 року – "не провокувати Путіна" – не привела ні до чого хорошого. Власне, на Бухарестському саміті Північноатлантичного альянсу у 2008 році Київ мав отримати план дій щодо членства, однак цього не сталось.

Опісля російський диктатор з неприхованим задоволенням заявив, що його все влаштовує. Згодом, у 2014 році, він вдерся в Крим та Донбас, а потім розпочав вторгнення у 2022 році.

У НАТО було достатньо гарних фраз про членство України, щоб Путін використовував їх у своїй пропаганді та стверджував, що Росії загрожує оточення. І все ж реальність така, що НАТО нічого не зробило, щоб захистити Україну, і не просунуло справу членства України,

– заакцентував Джонсон.

Наостанок він наголосив, що українцям треба дати все необхідне озброєння, аби ця війна якомога швидше закінчилась та почався процес прийняття нашої держави у НАТО.

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Нагадаємо, що не так давно партнери таки ухвалили рішення про передачу Збройним Силам танків, створивши так звану "танкову коаліцію". Зокрема, йдеться про надання ЗСУ американських танків Abrams, німецьких – Leopard та британських – Challenger.

Зараз тривають перемовини стосовно надання нашій державі винищувачів F-16. Очевидно, що уже ні в кого нема є сумнівів, що у недалекій перспективі Повітряні сили отримають цю авіацію.