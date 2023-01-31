По словам Джонсона, страны НАТО на протяжении многих лет рассказывали украинцам, что проводят политику "открытой двери", однако в то же время сигнализировали Москве, что наше государство никогда не станет частью Альянса. Собственно, это и привело к тому, что 24 февраля 2022 года Путин решил начать широкомасштабное вторжение.

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"Благодаря" России Украина может вступить в НАТО

Как бы это иронически ни звучало, однако Джонсон заметил, что Путин своими действиями развеял аргументы о "невозможности членства Украины в НАТО". Экс премьер констатировал, что сейчас украинцы осваивают и разворачивают безумное количество техники из стран Альянса и делают это с непревзойденным мастерством и отвагой.

Ранее говорили, что украинское население слишком разделено по поводу членства в НАТО. До 2014 года вы точно могли привести подобный аргумент. Посмотрите сейчас на цифры. Согласно одному недавнему опросу, поддержка членства Украины в НАТО сейчас стратосферная – 83 процента,

– написал он.

В то же время он отметил, что политика Запада от 2008 года – "не провоцировать Путина" – не привела ни к чему хорошему. Собственно, на Бухарестском саммите Североатлантического альянса в 2008 году Киев должен был получить план действий по членству, однако этого не произошло.

Потом российский диктатор с нескрываемым удовольствием заявил, что его все устраивает. Впоследствии, в 2014 году, он ворвался в Крым и Донбасс, а затем начал вторжение в 2022 году.

У НАТО было достаточно хороших фраз о членстве Украины, чтобы Путин использовал их в своей пропаганде и утверждал, что России грозит оцепление. И все же реальность такова, что НАТО ничего не сделало, чтобы защитить Украину, и не продвинуло дело членства Украины,

– акцентировал Джонсон.

В заключение он подчеркнул, что украинцам нужно дать все необходимое вооружение, чтобы эта война как можно скорее закончилась и начался процесс принятия нашего государства в НАТО.

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Напомним, что недавно партнеры таки приняли решение о передаче Вооруженным Силам танков, создав так называемую "танковую коалицию". В частности, речь идет о предоставлении ВСУ американских танков Abrams, немецких – Leopard и британских – Challenger.

Сейчас ведутся переговоры о предоставлении нашему государству истребителей F-16. Очевидно, что уже ни у кого нет сомнений, что в недалекой перспективе Воздушные силы получат авиацию.