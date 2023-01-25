О деталях разговора сообщил Владимир Зеленский в телеграмме.

Важно НАТО vs Россия на языке цифр: где россияне проиграют, а в чем имеют преимущество

Зеленский отметил, что в контексте консолидации партнеров для поддержки Украины они говорили и о:

расширение танковой коалиции,

разблокирование передачи принципиально новых видов вооружения

Также говорили о необходимых шагах на пути к дальнейшей интеграции с НАТО.

– отметил украинский лидер.

В то же время Столтенберг в твиттере написал, что обсудил с президентом агрессивную войну России против Украины.

"Союзники будут продолжать поддержку столько, сколько нужно", – заверил генсек НАТО.

Станет ли НАТО участником войны после предоставления танков Украине

Предоставление Германией и союзниками боевых танков Украине, по утверждениям экспертов, увеличивает риски втягивание НАТО в войну с Россией. Эти риски оценил Генсек Альянса Йенс Столтенберг. В интервью он отметил, что Украина является суверенным и независимым государством, которое, согласно Уставу ООН, имеет право на самооборону. В то же время Североатлантический союз имеет полное право нам помогать это право реализовать.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс поддерживает Украину с первых дней полномасштабного российского вторжения. Однако НАТО не посылает в Украину своих солдат и не использует авиацию. Несмотря на это, Североатлантический союз помогает нашей стране техникой и оружием отстаивать свою независимость, суверенность и свободу.