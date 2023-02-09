Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, вже лунають розмови, що Угорщину потрібно вигнати з Європейського Союзу. Зокрема, про таке на закритих дипломатичних зустрічах говорили представники Фінляндії.

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Там порівнюють, що до України висувають низку різних вимог, які Київ обов'язково має виконати. Натомість Угорщина практично нічого з цього не дотримується.

Фінляндія вже давно на закритих дипломатичних зустрічах про це говорить. Вони блокують рух України, то може викинемо Угорщину? Угорщина явно не відповідає цінностям та вимогам ЄС,

– зауважив Давидюк.

Як наголосив політолог, Угорщину можна назвати федеративним утворенням Росії, яка досі має стокгольмський синдром. Адже після 2 Світової війни країна сильно постраждала від Радянського Союзу.

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Давидюк обурила нещодавня заява Орбана, що Угорщина перебуває на мирному боці. Це надзвичайно цинічний вкид, адже однією ногою той бере гроші в Єврокомісії, а іншою – заробляє на корупційних потоках Путіна.

Скажу більше. Окупація ЗАЕС – зброя, якою Путін та Орбан шантажують ЄС. Так вони хочуть ввести в експлуатацію АЕС, яку Путін будує на території Угорщини. Орбан грає як мафіозі, який намагається лобіювати це для введення станції Росатому на своїй території. Він наполовину учасник цієї війни. Тільки атакує з іншого фронту. Ще й має інтереси на Закарпатті,

– зауважив Давидюк.

Угорщина стоїть на шляху до виключення з ЄС – Давидюк: дивіться відео

За його словами, в Євросоюзі вже давно задумують над проведенням реформ, щоб одна країна не блокувала рішення 30 інших держав. Це логічно. Адже не може людина, яка, подейкують, отримала потужний газовий контракт від Росії, блокувати усі рішення.

З цього контракту 30 доларів, а дехто й каже про 100 доларів з одного куба, йде на персональний офшор Орбана. Чому ЄС має страждати від того, хто почав заробляти від 30 до 100 доларів з одного куба,

– підкреслив Давидюк.

На його думку, Орбан разом з Угорщину зараз перебуває на шляху до виключення з ЄС. Тим паче, що замість 10 мільйонів громадян Угорщини ЄС отримає 40 мільйонів українців.

Але чи дотиснуть Угорщину – це вже питання. Адже все залежатиме від Німеччини, для якої Угорщина є певним ринком збуту. Утім, якщо Берлін хоче бути лідером ЄС, то повинен вирішити угорське питання.

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