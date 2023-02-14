Такое "прозрение" уже наступает. Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он напомнил, что 13 февраля состоялся визит министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в Беларусь. Такого не было за последний период, чтобы кто-то из стран ЕС приезжал к Александру Лукашенко.

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Беларуси и Венгрии стало очевидно, что Украина не проиграет

По его мнению, похоже, что именно через Венгрию происходят контакты уже в публичной плоскости с властями Беларуси, которые толерантны к российской агрессии. Как бы то ни было, Венгрия является членом Европейского Союза и НАТО.

Зачем Сийярто туда приехал? Якобы говорить о "мирных переговорах". Конечно, Украина к этому относится негативно: какого черта вы говорите о наших "мирных переговорах", не помогая Украине? Ведь именно Беларусь предоставила свою территорию для наступления россиян в Украину, а Венгрия не поддерживает санкции против России,

– напомнил эксперт.

Он отметил, что это происходит, потому что Беларуси и Венгрии стало очевидным, что Украина не проиграет. Особенно после того, как Владимир Зеленский посетил Европейский совет. Там он выступал перед европарламентариями. А Орбан смотрел на него с "кислым" лицом.

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Если удастся вырвать Беларусь из тисков России, это будет победа

Клочок считает, что это также есть свидетельством того, что Венгрию на сегодняшний день удерживают в составе Евросоюза разными методами. Ведь исключать ее нельзя, хотя Россия провоцирует, а Венгрия спекулирует на этом, – это станет плохим прецедентом.

Если удастся вырвать из российских тисков Беларусь, это будет победа на международном уровне,

– отметил политический эксперт.

По его словам, если хоть одна страна, которая раньше была за Путина, заявит, что поддерживает Украину (да, они "переобулись в полете" – потом с этим разберемся), мощь России намного просядет.

"Важно не только противостояние оружием, но и важна дипломатическая работа, которая сейчас проводится", - подчеркнул Валерий Клочок.

Визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Беларусь