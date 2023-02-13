Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, здесь есть несколько мотивов, которые в очередной раз демонстрируют наглую позицию Венгрии.
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В первую очередь Венгрия попыталась таким провокационным способом напомнить о себе. Они почему-то игнорируют тот факт, что Беларусь – такая же соучастница войны, как и Россия. Другой момент – ЕС вводит и будет вводить санкции против Минска. А визит главы МИД Венгрии – это "плевок" в сторону европейской дипломатии.
Прямо не узнаем, но не удивлюсь, что здесь была определенная просьба от Путина к Орбану о попытке снова разыграть карту с мирными переговорами и компромиссами. Как все совпало, что были еще и заявления от Берлускони и других маргинальных политиков из европейских стран,
– отметил Рейтерович.
По его мнению, это, вероятно, последняя попытка Кремля использовать свою европейскую "5 колонну", чтобы повлиять на общественное мнение в ЕС по поводу войны в Украине. Они пытались делать это и раньше, но ничего не получалось.
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Венгрия делает все, чтобы вылететь из ЕС
Как отметил Рейтерович, Орбану и части венгерских граждан не дают покоя прошлые неудачи – в частности, Трианонский договор с потерей территорий. Им могут импонировать подходы Путина по поводу претензий к соседним государствам.
Они говорят о компромиссах. Но эти компромиссы в их понимании должна делать Украина. Венгры прямо об этом не говорили, но намеки звучали. Что Украина должна чем-то поступить, выбрать меньшее зло, но войну прекратить,
– заметил Рейтерович.
Было бы очень хорошо, если бы европейские партнеры наконец-то начали жестко реагировать на действия Венгрии. Рейтерович подчеркнул, что Будапешт делает все, чтобы создать прецедент и вылететь из ЕС, хоть и такого механизма сейчас нет. Но не может такого быть, чтобы одно государство так нагло вело себя и не было наказано.
Сийярто прилетел в Минск
- В понедельник, 13 февраля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто прилетел в Беларусь. Он должен был встретиться с главой МИД Беларуси и министром экономики. Сийярто заявил, что ожидает от международного сообщества "действий в интересах мира".
- Позиция венгерской власти откровенно пророссийская. Там не раз призывали к завершению войны "мирным путем". Это подразумевало переговоры и уступки со стороны Украины.
- А в конце осени Петер Сийярто посетил форум "Росатома" в Сочи. Венгрия открыто сотрудничает с Россией, ведь зависит от ее энергоресурсов. В то же время многие другие европейские государства делали разные шаги, чтобы избавиться от энергозависимости от России.