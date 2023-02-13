Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. За його словами, тут є кілька мотивів, які в черговий раз демонструють нахабну позицію Угорщини.

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Насамперед Угорщина спробувала у такий провокативний спосіб нагадати про себе. Вони чомусь ігнорують той факт, що Білорусь – така ж співучасниця війни, як і Росія. Інший момент – ЄС запроваджує і буде запроваджувати санкції проти Мінська. А візит глави МЗС Угорщини – це "плювок" в бік європейської дипломатії.

Прямо не дізнаємося, але не здивуюся, що тут було певне прохання від Путіна до Орбана щодо спроби знову розіграти карту з мирними перемовинами та компромісами. Як все збіглося, що були ще й заяви від Берлусконі та інших маргінальних політиків з європейських країн,

– зазначив Рейтерович.

На його думку, це, ймовірно, остання спроба Кремля використати свою європейську "5 колону", щоб вплинути на громадську думку в ЄС щодо війни в Україні. Вони намагалися робити це й раніше, але нічого не виходило.

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Угорщина робить все, щоб вилетіти з ЄС

Як наголосив Рейтерович, Орбану та частині угорських громадян не дають спокою минулі невдачі – зокрема Тріанонський договір з втратою територій. Їм можуть імпонувати підходи Путіна щодо претензій до сусідніх держав.

Вони говорять за компроміси. Але ці компроміси в їхньому розумінні має робити Україна. Угорці прямо про це не говорили, але натяки звучали. Що Україна має чимось поступити, вибрати менше зло, але війну припинити,

– зауважив Рейтерович.

Було б дуже добре, якби європейські партнери нарешті почали жорстко реагувати на дії Угорщини. Рейтерович наголосив, що Будапешт робить все, щоб створити прецедент і вилетіти з ЄС, хоч і такого механізму зараз немає. Але не може такого бути, щоб одна держава так нахабно поводилася і не була покараною.

Сійярто прилетів до Мінська