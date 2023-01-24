Сейчас Лукашенко находится в одном шаге либо от физического уничтожения, либо от участия в полноценной масштабной войне против Украины. Второе он делать категорически не хочет. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Клочок.

Больше об этом Лукашенко померещился "пакт о ненападении" с Киевом: диктатор снова набросился на Литву и Польшу

Что означает заявление Лукашенко

Кроме того, во время последней встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, Лукашенко выдал интересное заявление. Самопровозглашенный белорусский лидер сказал, мол, все хорошо и Украина не провоцирует Беларусь.

Сейчас через некоторое время появляется заявление о том, что Украина якобы предлагала "пакт о ненападении". Это также сигнал для Путина, что он (Лукашенко – 24 Канал) не собирается воевать,

– заметил политолог.

Лукашенко продолжает помогать России вести циничную войну против нашего государства. В то же время официальное участие в войне он будет оттягивать сколько сможет.

Клочок объяснил слова Лукашенко о "пакте о ненападении" с Украиной: смотрите видео

Самопровозглашенный президент Беларуси обязательно понесет ответственность за помощь России в войне, но пока пытается спасти себя хоть физически. Хотя сейчас ему становится все сложнее делать.

Обратите внимание Лукашенко перед Лавровым подал сигнал Украине и Западу: что означают его слова

"Это заявление направлено на то, чтобы показать Путину, мол, Лукашенко может о чем-то договориться с Украиной", – подытожил политолог.

Владимир Зеленский отреагировал на заявление Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Финляндии Саули Ниинистё 24 января подчеркнул, что позиция Украины открыта и о ней и так все знают. Украина и так, без каких-либо пактов, не собирается и никогда не собиралась нападать на Беларусь.

Так, журналисты спросили президента Зеленского, действительно ли Украина предлагает заключить такой договор. Глава государства ответил, что то, что предлагает Украина – есть на официальных площадках. В то же время, украинская сторона неоднократно говорила, что не имеет никаких намерений нападать на Беларусь.

Все, что Украина официально предлагает, вы все это слышите. Могу еще раз подтвердить – мы нападать на Беларусь не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений,

– сказал Зеленский.