Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Юсов отметил, что до конца марта, по мнению Путина, оккупанты должны выйти на админграницу Луганской и Донецкой областей.

Как и все предыдущие разы, у них это не получится. Сейчас мы видим эту спешку и бросание живой силы, которое сейчас происходит на Востоке. Ключевая задача оккупантов – взять Восток. Это была бы хоть какая-то победа для врага,

– подчеркнул Юсов.

Он также напомнил, что планы врага всегда рушатся. И уже скоро пройдет год с тех пор, как оккупанты "за 3 дня" берут Киев.

Добавим, что украинская разведка ранее предупреждала о том, что Россия планирует новое наступление на Украину Оккупанты могут сделать большую ставку на воздушно-десантные войска. А 14 февраля заметили, что Россия накапливает самолеты у границы с Украиной.

Специалисты американского Института изучения войны утверждают, что Путин вряд ли объявит о мерах по дальнейшей эскалации войны в Украине на Федеральном собрании 21 февраля.

Ракетный террор продолжается