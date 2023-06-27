Українські повітрянодесантні війська досягли прогресу на Схід від села Красногорівка поблизу Донецька. Про це заявили у розвідці Великої Британії.

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Британська розвідка зазначає, що це один із перших випадків після повномасштабного вторгнення Росії, коли українські сили звільнили частину території, окуповану з 2014 року.

Останні численні одночасні українські атаки на Донбасі, ймовірно, перенапружили сили "ДНР" та чеченців, які діють у цьому районі,

– наголосили у розвідці.

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Що відомо про деокупацію цих територій

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень 24 червня підтвердив інформацію, що наші воїни зайняли територію, яку агресор окупував у 2014-му. Це сталося внаслідок добре спланованих контрнаступальних дій.

"Під Красногорівкою наші штурмові підрозділи заволоділи кількома позиціями під самісіньким Донецьком, які утримували росіяни з 2014 року", – підкреслив Шершень.

Також він додав, що територію звільнили тижнем раніше. Однак, не повідомляли про це з тактичних міркувань.