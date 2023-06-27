Если вы забыли, то зимой этого года оккупанты анонсировали так называемое "большое наступление", в ходе которого хотели выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Тогда благодаря Вооруженным Силам захватчикам не удалось претворить в жизнь свои планы.
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Вместе с тем сейчас украинская армия пошла в контрнаступление и освободила близко 300 километров территорий. Как отмечает глава оборонного ведомства Британия Бен Уоллес, Украина постепенно, но стабильно осуществляет прогресс в атаках.
В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала примерно 300 квадратных километров – это больше территории, чем Россия захватила во время своего зимнего наступления,
– констатировал политик.
Кроме того, он подчеркнул, что захватчики хотели совершить прорыв в Луганской области на этих неделях, однако ВСУ этому помешали: "Россия имела некоторые небольшие успехи, но украинские силы помешали прорыву".
Бен Уоллес об успехах контрнаступления ВСУ: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: последнее
- Не так давно украинские бойцы отвоевали территории на восток от села Красногоровки близ Донецка. Эта земля была под контролем оккупантов от 2014 года.
- Британская разведка убеждена, что захватчикам пришлось бежать из этого региона, поскольку наши защитники продемонстрировали настоящую мощь своими атаками.
- Кроме того, не так давно контрнаступление комментировал президент Владимир Зеленский. Он сказал, что ВСУ удалось продвинуться по всем направлениям фронта.