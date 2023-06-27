Если вы забыли, то зимой этого года оккупанты анонсировали так называемое "большое наступление", в ходе которого хотели выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Тогда благодаря Вооруженным Силам захватчикам не удалось претворить в жизнь свои планы.

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Вместе с тем сейчас украинская армия пошла в контрнаступление и освободила близко 300 километров территорий. Как отмечает глава оборонного ведомства Британия Бен Уоллес, Украина постепенно, но стабильно осуществляет прогресс в атаках.

В рамках летней кампании по возвращению незаконно оккупированных территорий Украина уже отвоевала примерно 300 квадратных километров – это больше территории, чем Россия захватила во время своего зимнего наступления,

– констатировал политик.

Кроме того, он подчеркнул, что захватчики хотели совершить прорыв в Луганской области на этих неделях, однако ВСУ этому помешали: "Россия имела некоторые небольшие успехи, но украинские силы помешали прорыву".

Бен Уоллес об успехах контрнаступления ВСУ: смотрите видео

Обратите внимание! Были слухи о том, что Уоллес может стать следующим генсеком НАТО после Йенса Столтенберга. Однако, как написали в издании The Economist, он вышел из этой борьбы, сам об этом заявив.

Контрнаступление ВСУ: последнее