Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ. Генерал-полковник Сырский подчеркнул, что Украина возвращает под контроль свои территории.

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"Продвигаемся вперед"

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают штурмовые действия, враг выбивается с позиций на флангах города Бахмут.

– отметил Сырский.

Также подчеркнул, что мы продвигаемся вперед.

Восход солнца над Бахмутом / Фото аэроразведчика Сводной тактической группы "Адам"

Обратите внимание! Заместитель министра обороны Маляр отметила, что в конце прошлой недели украинские войска на Востоке начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещиевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижения от 1 до 2 километров. Наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага.

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