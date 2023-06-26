Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ. Генерал-полковник Сырский подчеркнул, что Украина возвращает под контроль свои территории.
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"Продвигаемся вперед"
На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают штурмовые действия, враг выбивается с позиций на флангах города Бахмут.
– отметил Сырский.
Также подчеркнул, что мы продвигаемся вперед.
Восход солнца над Бахмутом / Фото аэроразведчика Сводной тактической группы "Адам"
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На Юге уже освободили 130 квадратных километров
- Маляр отметила, что на прошлой неделе Силы обороны продолжали наступательные операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях.
- За неделю в результате улучшения тактического положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 квадратных километров.
- В общем, с момента начала наступления наши воины деоккупировали на Юге уже 130 квадратных километров.