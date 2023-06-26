Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ. Генерал-полковник Сырский подчеркнул, что Украина возвращает под контроль свои территории.

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"Продвигаемся вперед"

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают штурмовые действия, враг выбивается с позиций на флангах города Бахмут.
– отметил Сырский.

Также подчеркнул, что мы продвигаемся вперед.

Восход солнца над Бахмутом / Фото аэроразведчика Сводной тактической группы "Адам"

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На Юге уже освободили 130 квадратных километров

  • Маляр отметила, что на прошлой неделе Силы обороны продолжали наступательные операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях.
  • За неделю в результате улучшения тактического положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 квадратных километров.
  • В общем, с момента начала наступления наши воины деоккупировали на Юге уже 130 квадратных километров.