Более того, сегодня Силы обороны вблизи восточного города продолжают оказывать давление на россиян и выбивать его на северном и южном флангах. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает 24 Канал.

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Прогресс защитников на Бахмутском направлении

Так, по состоянию на 26 июня только за сутки на Бахмутском направлении произошло 17 боевых столкновений. Россияне активно обстреливали украинских защитников, в частности, нанесли 2 авиаудара.

Взамен Силы обороны:

ликвидировали 153 оккупантов,

ранили 203 россиян,

взяли в плен 6 человек.

Понесли россияне потери и в технике, ведь украинские воины смогли уничтожить 2 самоходных установки, 13 единиц артиллерийских средств, БМД, 4 БпЛА, 1 пункт управления БпЛА и противотанковый ракетный комплекс.

Вагнеровцы – все

Также Сергей Череватый сообщил, что сегодня нет информации о присутствии в районе Бахмута наемников ЧВК "Вагнер". Они не просто отошли, а накивали пятками.

Нет, они (вагнеровцы – 24 Канал) оттуда вышли, а точнее – позорно скрылись. Главной действующей силой там сейчас являются воздушно-десантные подразделения противника. И это четкий маркер, насколько для них важно удержать Бахмут.

– сказал представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Теперь вместо вагнеровцев на этом направлении действуют регулярные войска страны-оккупантки, а именно воздушно-десантные и пехотные подразделения России. Также там есть оккупанты из других российских более мелких частных военных компаний, в частности, ЧВК "Факел", "Патриот", "Ветераны", а также штурмовые роты" Шторм-Z ".

Минус почти 600 оккупантов и 90 единиц российской техники

Отметим, что по состоянию на 27 июня ВСУ с начала полномасштабной войны сумели ликвидировать более 226 тысяч российских захватчиков. При этом за последние сутки к ним присоединились 590 оккупантов.

Что касается потерь в технике, то, согласно данным Генштаба, Россия потеряла:

5 танков (в общей сложности 4036 единиц),

14 боевых бронированных машин (7834),

28 артиллерийских систем (4083),

2 РСЗО (626),

1 средство ПВО (386),

10 БПЛА оперативно-тактического уровня (3492),

2 крылатые ракеты (1261),

21 единицу автомобильной техники и автоцистерн (6772),

6 единиц специальной техники (563).



Потери России по состоянию на 27 июня / Инфографика Генштаба