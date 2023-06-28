Головною темою розмови став фронт та морально-психологічний стан наших воїнів. Крім того, сержант Валерій Маркус озвучив свої пропозиції щодо змін в службі, які можуть її покращити.

Зверніть увагу Ми просунулися дуже глибоко, – Маркус записав відео з захопленого російського окопа

Про що говорили Зеленський і Маркус

Володимир Зеленський відзначив, що важливо отримувати інформацію щодо морального та бойового духу військових із перших вуст, особливо коли мова йде про бійців, які беруть активну участь на фронті.

Дуже важливо отримувати інформацію щодо морального та бойового духу військових із перших вуст. Особливо враховуючи, що завжди відважні бійці "Маґури" зараз беруть активну участь у діях на фронті,

– наголосив президент.

Також Маркус озвучив президенту пропозиції щодо покращення військової служби. Мова йшла про цифровізацію та запровадження автоматизованих систем обліку, які дадуть змогу спростити бюрократичні процедури та отримувати оперативну інформацію.

Глава держави з головним сержантом 47-ї ОМБр обговорили реформу сержантського корпусу, зокрема й забезпечення достойного рівня заробітних плат для сержантів відповідно до їхнього досвіду служби. Президент наголосив, що наша армія та всі її частини повинні бути забезпеченими необхідним не тільки на полі бою.

Крім того, президент подякував Маркусу за подаровані шеврони, але про них пообіцяв розповісти пізніше.

Зустріч Зеленського та Маркуса / Фото Офісу Президента

Маркус записав відео з російського окопу

Напередодні Валерій Маркус опублікував відео, записане з російського окопу. Головний сержант 47-ї ОМБр розповів, що в його підрозділу була доба штурмів. Воїн розповів, що просування даються не легко, оскільки у ворога щільна оборона, однак у наших військових є просування, а боротьба триває далі.

Зауважимо, що на оприлюднених кадрах чути гучні звуки вибуху. Валерій Маркус на фоні зброї та бронежилета. Воїн не одягнув шолом. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у коментарях написав "Валерій! Ану одівся бігом! Получиш у мене", що неабияк розчулило мережу.