Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу, інформує 24 Канал. За її словами, на сьогодні Сполучені Штати зосереджені на тому, щоб Україна отримала все необхідне на фронті.

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Україна матиме власний шлях вступу в НАТО

Що стосується України, то вона матиме свій власний шлях до вступу в НАТО,

– заявила Сінгх.

Таким чином, зараз США надихає те, як рухається до НАТО Швеція.

Представниця Пентагону наголосила, що США зосереджені на тому, щоб українська армія мала все необхідне для боротьби з російським ворогом.

"Зараз наші зусилля зосереджені на безпекових пакетах, які ми надаємо щотижня або близько того, і на тому, що ми можемо надати їм на полі бою, а також чого вони потребують негайно", – розповіла Сінгх.

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