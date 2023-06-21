Об этом сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, информирует 24 Канал. По ее словам, на сегодняшний день Соединенные Штаты сосредоточены на том, чтобы Украина получила все необходимое на фронте.

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У Украины будет собственный путь вступления в НАТО

Что касается Украины, то у нее будет свой собственный путь к вступлению в НАТО,

– заявила Сингх.

Таким образом, сейчас США вдохновляет то, как двигается в НАТО Швеция.

Представительница Пентагона подчеркнула, что США сосредоточены на том, чтобы у украинской армии было все необходимое для борьбы с российским врагом.

"Сейчас наши усилия сосредоточены на пакетах безопасности, которые мы предоставляем еженедельно или около того, и на том, что мы можем предоставить им на поле боя, а также в чем они нуждаются немедленно", – рассказала Сингх.

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