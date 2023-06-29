Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Він підкреслив, не є виключенням, що прем'єр Беньямін Нетаньягу незабаром може відвідати Київ та зустрітися з Володимиром Зеленським.
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Які перші зрушення
Досі Ізраїль тримав свій нейтралітет. Спираючись на повідомлення посольства, упродовж минулих півтора року була майже відсутня гуманітарна підтримка України. Утім, 28 червня в Ізраїлі відбулася спеціальна комісія, де це нарешті обговорилося. За словами Цві Зільбера тамтешні посадовці обговорили й питання переоцінки своєї політики щодо війни Росії в Україні.
"Міністр юстиції Ізраїлю Ґідеон Саар сказав, що війна в Україні – головна подія в рамках міжнародної спільноти. Ізраїль знаходиться поза грою в очах Заходу і вимагається переоцінка політики в рамках війни. У свою чергу депутат Кнесету Зеев Елькін, який їздив в Україну, додав, що Ізраїль заплатить певну суму і вона буде ще більшою, якщо країна зберігатиме свій нейтралітет", – відзначив журналіст.
Важливо, що під час цього засідання було названо головного винуватця війни – Росію. А представники ізраїльського МЗС уперше публічно заявили, що порекомендують Нетаньягу зустрітися із Зеленським.
Цві Зільбер про зрушення ізраїльської політики щодо України: дивитись відео
Коли Нетаньягу може бути в Україні
Ізраїльський журналіст припустив, що Нетаньягу може позитивно оцінити пропозицію відвідати Київ і його зустріч з Володимиром Зеленським цілком реальна. Утім, спершу він може зустрітися з президенткою Молдови Майєю Санду, запрошення від якої "вже лежить в його кишені".
Терміни ми не знаємо. Чи відбувся зсув у відношенні Нетаньягу – можливо. Вони зараз намагаються замаскувати скандал, який стався, бо всі ЗМІ про це написали. Зрозуміло, що це сильно б'є по ізраїльській репутації і самому Нетаньягу як всередині країни, так і за кордоном,
– додав Цві Зільбер.
Про що йшлося у заяві українського посольства: основне
- У своєму повідомленні посольство України в Ізраїлі заявило про майже відсутню гуманітарну допомогу Україні та неоднозначні інтерв'ю прем'єр-міністра ізраїльським ЗМІ. Зокрема, в них йшлося про виправдання своєї півторарічної бездіяльності з аргументом "особливих відносин з Росією щодо Сирії".
- Ізраїльський прем'єр стурбований, що західна зброя, надана Україні, може опинитися в Ірані і таким чином загрожувати Ізраїлю. Це абсолютно фіктивне і спекулятивне твердження, вважають у посольстві.
- Також уряд Ізраїлю провів два раунди політичних перемовин з МЗС Росії, внаслідок яких досягнуто домовленості щодо створення ще однієї російської дипломатичної делегації в Єрусалимі. Їй виділили вільну землю.
- І величезне питання залишилося щодо санкцій, які демократичні країни запроваджують з Росією, натомість Ізраїль не вводив їх узагалі і збільшив двосторонню торгівлю з кривавим режимом протягом двох років.