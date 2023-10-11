Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Ізраїль та його народ. США розширили ескадрильї винищувачів ВПС в регіоні, а Пентагон готовий розгорнути додаткові засоби за необхідністю, передає з Брюсселя журналістка 24 Каналу Софія Назаренко.

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Україна надалі отримуватиме допомогу

Військова допомога в Ізраїль почала надходити вчора, включно з боєприпасами для команд. І ми надамо більше систем ППО "Залізний купол", щоб Ізраїль міг захистити своїх громадян і міста,

– наголосив Ллойд Остін.

Він запевнив, що у США вистачить ресурсів підтримувати Ізраїль та продовжувати надавати допомогу Україні одночасно. Остін наголосив, що наша держава має двопартійну підтримку в США, попри затвердження тимчасового бюджету, який не передбачає допомогу Україні.

Оскільки українські війська переживають цей ключовий момент на полі бою, ми повинні забезпечити, щоб незамінна допомога США Україні надходила без перебоїв,

– підкреслив Остін.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати виділили 43,9 мільярда доларів для України. Очільник Пентагону зазначив, що загальна допомога від членів "Рамштайну" сягнула понад 33 мільярди доларів на пряму безпекову допомогу Україні.

Насправді три найбільші європейські донори України – Німеччина, Велика Британія та Польща виділили більше, ніж Сполучені Штати у відсотках ВВП, і багато інших європейських країн, включаючи Хорватію, Данію, Фінляндію, Швецію, і всі три країни Балтії,

– сказав міністр оборони США.

За результатами засідання Остін заявив, що:

Швеція схвалила пакет допомоги на 200 мільйонів доларів, включаючи критичні артилерійські боєприпаси;

Болгарія передасть компоненти, щоб допомогти Україні посилити систему захисту С-300;

Франція зобов'язалася надати більше гаубиць Cesar і прискорити їх виробництво;

Канада протягом наступних трьох років інвестує майже пів мільярда доларів у бронетехніку України.

Це лише підкреслює масштаб відповіді наших союзників і партнерів. Це ще одне нагадування про те, наскільки сильно прорахувався Путін. Замість того, щоб деморалізувати український народ, Путін деморалізував російську армію,

– підкреслив очільник Пентагону.

Звернімо увагу, що під час зустрічі у форматі "Рамштайн" виступав також генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, Україна приєднається до Альянсу, адже всі його члени дали на це згоду.