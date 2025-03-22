Про це 24 Каналу розповів народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, припустивши, чи погодяться на присутність китайських миротворців в Україні європейські лідери та Володимир Зеленський. Також президент України наголосив, що присутність в нашій країні миротворці ООН не захистить нас "від окупації чи бажання Путіна прийти знову".

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Китаю потрібна Європа

Дунда зауважив, що Китай хотів би відправити своїх миротворців до України. Маючи свої війська фактично в Європі, він розпочне збільшувати свій авторитет на європейському континенті.

Росії та Китаю так потрібна Європа, тому що це один з найбільших світових ринків. Пекіну необхідно тісно взаємодіяти з цим ринком, отримувати від того профіт, адже для нього на порядку денному власний експансійний розвиток,

– наголосив він.

Якщо ж Китай матиме власні збройні сили в Україні, це вже буде інша платформа для впливу на Європу, – підкреслив народний депутат.

Проте, на його думку, навряд чи це відбудеться, адже будь-які політики, зокрема, Еммануель Макрон, Кір Стармер і, безумовно, Володимир Зеленський, розуміють ці ризики і не ніколи на це не погодяться.

Цього прагне Москва

Водночас народний депутат від "Слуги народу" висловив сумніви щодо можливості перебування в Україні миротворців від "коаліції охочих".

Ми мали з цього приводу розмову з деякими там нашими молодшими партнерами в Європі, і я їм пояснював, що умовний британський солдат, який перебуватиме в Україні, фактично стане першою ціллю для Москви. Тому що прилетить ракета і труни з британськими хлопцями поїдуть до Лондона,

– зазначив він.

Це сильно вплине на британське суспільство, а цього якраз і хоче Москва – занурити європейське суспільство в розпач, в апатію і не готовність боронити самих себе.

Тому жоден європейський політик навряд чи ухвалить рішення щодо відправлення миротворців в Україну,

– підкреслив Олег Дунда.

Також президент Франції запропонував створити місію ООН, яка має розташуватись в Україні та запобігти новим нападам Росії на країну. Однак для цього потрібно ухвалення відповідного рішення Радбезом ООН.

До слова, союзники припускають відправлення в Україну одразу двох миротворчих місії: миротворців ООН та місію "коаліції охочих". Місія ООН має розміститись на російсько-українському кордоні. В ній візьмуть участь військовослужбовці з Індії, Бразилії, Індонезії та Саудівської Аравії. "Коаліції охочих" контролюватиме кордони між Україною та ЄС. До неї можуть долучитися солдати з Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади й Італії.