Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, предположив, согласятся ли на присутствие китайских миротворцев в Украине европейские лидеры и Владимир Зеленский. Также президент Украины подчеркнул, что присутствие в нашей стране миротворцев ООН не защитит нас "от оккупации или желания Путина прийти снова".

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Китаю нужна Европа

Дунда заметил, что Китай хотел бы отправить своих миротворцев в Украину. Имея свои войска фактически в Европе, он начнет увеличивать свой авторитет на европейском континенте.

России и Китаю так нужна Европа, потому что это один из крупнейших мировых рынков. Пекину необходимо тесно взаимодействовать с этим рынком, получать от того профит, ведь для него на повестке дня собственное экспансионное развитие,

– подчеркнул он.

Если же Китай будет иметь собственные вооруженные силы в Украине, это уже будет другая платформа для влияния на Европу, – подчеркнул народный депутат.

Однако, по его мнению, вряд ли это произойдет, ведь любые политики, в частности, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и, безусловно, Владимир Зеленский, понимают эти риски и никогда на это не согласятся.

Этого хочет Москва

В то же время народный депутат от "Слуги народа" выразил сомнения относительно возможности пребывания в Украине миротворцев от "коалиции желающих".

Мы имели по этому поводу разговор с некоторыми там нашими младшими партнерами в Европе, и я им объяснял, что условный британский солдат, который будет находиться в Украине, фактически станет первой целью для Москвы. Потому что прилетит ракета и гробы с британскими ребятами поедут в Лондон,

– отметил он.

Это сильно повлияет на британское общество, а этого как раз и хочет Москва – погрузить европейское общество в отчаяние, в апатию и не готовность защищать самих себя.

Поэтому ни один европейский политик вряд ли примет решение об отправке миротворцев в Украину,

– подчеркнул Олег Дунда.

Также президент Франции предложил создать миссию ООН, которая должна расположиться в Украине и предотвратить новые нападения России на страну. Однако для этого требуется принятие соответствующего решения Совбезом ООН.

К слову, союзники предполагают отправку в Украину сразу двух миротворческих миссий: миротворцев ООН и миссию "коалиции желающих". Миссия ООН должна разместиться на российско-украинской границе. В ней примут участие военнослужащие из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии. "Коалиции желающих" будет контролировать границы между Украиной и ЕС. К ней могут присоединиться солдаты из Великобритании, Франции, Германии, Канады и Италии.