Политолог Игорь Рейтерович сказал 24 Каналу, что существуют два сценария выхода из ситуации. Но европейские чиновники не очень хотят о них говорить, пытаясь придумать что-то еще.

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"Есть надежда, что все же давление с помощью денег, которые должна получить Венгрия, окажется определяющим и Виктор Орбан в последний момент сдаст назад", – отметил Рейтерович.

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Обратите внимание! Еврокомиссия готова разморозить 10 миллиардов евро для Венгрии. Эти средства ранее заблокировали из-за проблем с верховенством права в стране.

О каких сценариях идет речь

Первый сценарий предусматривает двусторонние соглашения о выделении средств Украине или разбиение суммы на более мелкие транши – не до 2027 года, а на меньший период.

Но здесь есть минус, потому что тогда теряется стратегическое планирование,

– заметил Рейтерович.

Второй сценарий заключается в лишении Венгрии права голосовать за какие-либо решения из-за несоответствия ценностям и принципам ЕС. Хотя этот механизм идеален для обуздания Будапешта, но он рискован для внутриевропейского единства.

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