Політолог Ігор Рейтерович сказав 24 Каналу, що існують два сценарії виходу із ситуації. Але європейські чиновники не дуже хочуть про них говорити, намагаючись придумати щось іще.

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"Є сподівання, що все ж таки тиск за допомогою грошей, які має отримати Угорщина, виявиться визначальним і Віктор Орбан в останній момент здасть назад", – зазначив Рейтерович.

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Зверніть увагу! Єврокомісія готова розморозити 10 мільярдів євро для Угорщини. Ці кошти раніше заблокували через проблеми з верховенством права в країні.

Про які сценарії йдеться

Перший сценарій передбачає двосторонні угоди про виділення коштів Україні або розбиття суми на дрібніші транші – не до 2027 року, а на менший період.

Але тут є мінус, тому що тоді втрачається стратегічне планування,

– зауважив Рейтерович.

Другий сценарій полягає в позбавленні Угорщини права голосувати за якісь рішення через невідповідність цінностям і принципам ЄС. Дарма що цей механізм ідеальний для приборкання Будапешта, але він ризикований для внутрішньоєвропейської єдності.

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