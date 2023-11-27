Мир становится биполярным и раскалывается в лагеря. Такое мнение 24 Каналу выразил заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков. Он допустил, сможет ли одиозный политик реализовать запланированное.

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Правильный механизм

Европейскому Союзу пора заканчивать с орбановской Венгрией. Орбан – это палка, которой российский президент Владимир Путин штрикает Брюссель, когда ему это нужно.

Когда речь идет о политике one voice, общих стратегических задачах, которые решает Евросоюз, то сегодня Венгрия – агент влияния Кремля, который работает на то, чтобы разрушать изнутри любые конструктивные процессы не только по поддержке Украины, но и расширению НАТО,

– сказал Бронжуков.

По его словам, уже появилась здоровая дискуссия и Балтийские страны прямым текстом говорят о том, что ЕС пора рассматривать более радикальные шаги в отношении орбановской Венгрии и исключать их из состава Европейского Союза.

"Мне кажется, что это правильный механизм, имеющий право на жизнь. И самое главное уже есть страна, которая готова безболезненно и даже с большим плюсом для ЕС заменить Венгрию – это Украина. Наше государство нормализует законодательство и делает реформы", – отметил заместитель директора аналитического центра "Политика"

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Надо закончить этот цирк

Поведение Орбана – это открытое подыгрывание Путину, столько это еще будут терпеть в Брюсселе неизвестно. Впрочем, сейчас актуально поднимать этот вопрос на дипломатическом уровне, чтобы закончить этот цирк, отметил Бронжуков. Больше нет возможности терпеть это, а главное нет причины.

"Если один популистический, авторитарный лидер в Европейском Союзе симпатизирует Путину и Си Цзиньпину, то пусть идет в "Таможенный союз" и там просит Россию о миллиардной помощи, а не бегает в Брюссель и пытается осквернить любую инициативу", – добавил он аналитического центра "Политика"

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