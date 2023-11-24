27 ноября Шарль Мишель прибудет в Венгрию на фоне недавних угроз венгерского премьера о помощи для Украины, пишет 24 Канал.

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Что известно о поездке Мишеля к Орбану

Этот визит состоится на фоне недавнего письма Орбана Мишелю, в котором премьер-министр Венгрии угрожал заблокировать всю помощь Европейского Союза Украине и ее будущее вступление в блок. Кроме того, Орбан выдвинул условие, что лидеры ЕС должны пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Лидеры стран-членов Европейского Союза рассмотрят эти вопросы на саммите 14 – 15 декабря.

Также правительство Венгрии объявило о "консультациях" с населением. Основным вопросом, который будет выноситься на этих "консультациях", будет поддержка членства Украины в ЕС.

Позиция Орбана по отношению к Украине