27 ноября Шарль Мишель прибудет в Венгрию на фоне недавних угроз венгерского премьера о помощи для Украины, пишет 24 Канал.
Смотрите также Рассчитывает на дачу рядом с Януковичем: какими будут последствия пророссийской позиции Орбана
Что известно о поездке Мишеля к Орбану
Этот визит состоится на фоне недавнего письма Орбана Мишелю, в котором премьер-министр Венгрии угрожал заблокировать всю помощь Европейского Союза Украине и ее будущее вступление в блок. Кроме того, Орбан выдвинул условие, что лидеры ЕС должны пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.
Лидеры стран-членов Европейского Союза рассмотрят эти вопросы на саммите 14 – 15 декабря.
Также правительство Венгрии объявило о "консультациях" с населением. Основным вопросом, который будет выноситься на этих "консультациях", будет поддержка членства Украины в ЕС.
Позиция Орбана по отношению к Украине
- Венгерский премьер имеет "особое отношение" к Украине и ее поддержке на фоне войны с Россией. Он отмечает, что ни одно решение о финансировании Украины, открытии переговоров о вступлении в ЕС или дальнейших санкций против России сейчас не может быть принято. Премьер-министр Венгрии отмечает, что, прежде всего, должна состояться "стратегическая дискуссия" во время встречи стран-лидеров ЕС в середине декабря 2023 года.
- Орбан на съезде своей партии "Фидес" повторил, что открытие переговоров о вступление Украины в ЕС является ошибкой. По его словам, Украина находится на расстоянии световых лет от Европейского Союза. Он отмечает, что Украина пока не готова к этому.