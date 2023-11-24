27 листопада Шарль Мішель прибуде в Угорщину на тлі нещодавніх погроз угорського прем’єра щодо допомоги для України, пише 24 Канал.

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Що відомо про поїздку Мішеля до Орбана

Цей візит відбудеться на тлі нещодавнього листа Орбана до Мішеля, в якому прем’єр-міністр Угорщини погрожував заблокувати всю допомогу Європейського Союзу Україні та її майбутній вступ до блоку. Окрім цього, Орбан висунув умову, що лідери ЄС мають переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Лідери країн-членів Європейського Союзу розглянуть ці питання на саміті 14 – 15 грудня.

Також уряд Угорщини оголосив про "консультації" з населенням. Основне питання, яке виноситиметься на цих "консультаціях" буде підтримка членства України в ЄС.

Позиція Орбана щодо України