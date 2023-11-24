27 листопада Шарль Мішель прибуде в Угорщину на тлі нещодавніх погроз угорського прем’єра щодо допомоги для України, пише 24 Канал.
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Що відомо про поїздку Мішеля до Орбана
Цей візит відбудеться на тлі нещодавнього листа Орбана до Мішеля, в якому прем’єр-міністр Угорщини погрожував заблокувати всю допомогу Європейського Союзу Україні та її майбутній вступ до блоку. Окрім цього, Орбан висунув умову, що лідери ЄС мають переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.
Лідери країн-членів Європейського Союзу розглянуть ці питання на саміті 14 – 15 грудня.
Також уряд Угорщини оголосив про "консультації" з населенням. Основне питання, яке виноситиметься на цих "консультаціях" буде підтримка членства України в ЄС.
Позиція Орбана щодо України
- Угорський прем'єр має "особливе" ставлення до України та її підтримки на тлі війни з Росією. Він наголошує, що жодне рішення щодо фінансування України, відкриття переговорів про вступ до ЄС чи подальших санкцій проти Росії зараз не може бути прийнятим. Прем'єр-міністр Угорщини зазначає, що насамперед має відбутися "стратегічна дискусія" під час зустрічі країн-лідерів ЄС в середині грудня 2023 року.
- Орбан на з'їзді своєї партії "Фідес" вкотре повторив, що відкриття переговорів про вступ України до ЄС є помилкою. За його словами, Україна зараз перебуває на відстані світлових років від Європейського Союзу. Він зазначає, що Україна поки не готова до цього.