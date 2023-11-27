ЕС не позволит себе быть слабаком

Угрозы заблокировать начало наших переговоров с Европейским Союзом о вступлении и выделении 50 миллиардов евро на следующие четыре года серьезные. Их не следует недооценивать.

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Именно поэтому сегодня, 27 ноября, председатель Европейского совета Шарль Мишель в Будапеште. Но венгерский премьер Орбан знает, что это не только о предстоящем декабрьском саммите ЕС – все или ничего – такого в европейской политике не бывает. Это скорее присуще нам.

Тем более что вопрос о 50 миллиардах долларов теоретически можно решить и без Орбана, хотя, конечно, нежелательно. Орбан хорошо чувствует, что подъем правых движений в Европе играет ему на пользу, более того, он попытается возглавить этот процесс. Тянуть время, чтобы ждать республиканцев в Белом доме, с которыми у него устойчивые связи – тоже часть этой игры.

"Продать" затягивание президенту России Владимиру Путину тоже можно, и это будет сделано. Более того, это почти наверняка обсуждалось на недавней встрече Орбана с Путиным в Пекине.

Кроме замороженных в Брюсселе денег для Венгрии, из-за нарушения там верховенства права Орбан хочет поторговаться за раздел кандидатур в следующей Еврокомиссии. Она, кстати, будет формироваться во время венгерского председательства в Евросоюзе во второй половине следующего года. Есть еще много моментов в Европе, которые показывают, что "звезды сошлись" для Орбана. Однако позволить себе быть слабаком Евросоюз никак не может, и это (и не только) делает меня оптимистичным по поводу решений до конца года.

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Единодушие не самый лучший и точно не самый простой метод одобрения решений, но пока Евросоюзу это удавалось. Следующий год будет годом предполагаемых и непредсказуемых сюрпризов на многочисленных выборах, начать его со слабости это самая плохая геополитическая шутка.

Нам тоже придется вести с Орбаном непростую беседу. Мы должны всегда помнить, что это марафон, а у Орбана есть и, к сожалению, еще будет много возможностей ставить нам палки в колеса на перспективу. Поэтому нужны именно шаги, а не прыжки в отношении меньшинств. Бежать спринт, когда все остальные бегут марафон, точно не наша лучшая стратегия. У Орбана есть стратегия, нам нужна своя, общая с другими странами Евросоюза. Все равно нужно начинать учиться строить коалицию внутри ЕС.