Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что Россия не чувствует ответственности за военные преступления. Следовательно, Западу нужно усилить военную помощь Украине, чтобы наше государство могло лишить Кремль возможности шантажировать другие страны.
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Сколько времени у Европы на подготовку
Каллас отметила, что в случае гипотетического перемирия в войне с Украиной России понадобится от 3 до 5 лет, чтобы восстановить военную угрозу на границе восточных членов НАТО. Об этом она говорила, ссылаясь на оценки эстонской разведки.
Это зависит от того, как мы сможем сохранить наше единство и нашу позицию по отношению к Украине. Потому что России нужна пауза и эта пауза для того, чтобы собрать свои ресурсы и силы. Слабость провоцирует агрессоров, поэтому слабость провоцирует Россию,
– подчеркнула премьер.
По ее словам, поддержку Украины следует усилить, а НАТО принять стратегию сдерживания России. Для этого также следует пересмотреть увеличение оборонных расходов стран-членов участниц.
"Россия никогда не проигрывала свою последнюю колониальную войну. Я много читаю и пытаюсь понять, как мы можем разорвать этот исторический круг. И ключевым элементом для этого является ответственность. Россия не несла ответственности за совершенные преступления", – подчеркнула Каллас.
Война России с НАТО: что известно
- Журналисты издания Bild сообщили о получении секретных документов Минобороны Германии. Там описан сценарий подготовки к усугублению конфликта с Россией. В частности, говорится, что атака на Запад может начаться в июле 2024 года. Сначала все будет выглядеть как гибридная война. Россия призывает в армию еще 200 тысяч солдат, перебросит ракеты и войска к границам.
- В НАТО прокомментировали публикацию статьи и объяснили, что речь шла только о теоретическом, учебном сценарий. Все страны и географические регионы вымышленные. Цель создания такого плана – проверить свои военные возможности.
- В конце декабря 2023 года в Институте изучения войны сообщили, что Кремль готовится к широкомасштабной войне. Все действия Владимира Путина это подтверждают. Как пример, аналитики привели присутствие диктатора на церемонии поднятия флагов двух атомных подлодок стратегического назначения. Так он продемонстрировал намерение расширить военно-морской потенциал России за пределами Восточной Европы, что не может не пугать Запад.