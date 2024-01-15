Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что Россия не чувствует ответственности за военные преступления. Следовательно, Западу нужно усилить военную помощь Украине, чтобы наше государство могло лишить Кремль возможности шантажировать другие страны.

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Каллас отметила, что в случае гипотетического перемирия в войне с Украиной России понадобится от 3 до 5 лет, чтобы восстановить военную угрозу на границе восточных членов НАТО. Об этом она говорила, ссылаясь на оценки эстонской разведки.

Это зависит от того, как мы сможем сохранить наше единство и нашу позицию по отношению к Украине. Потому что России нужна пауза и эта пауза для того, чтобы собрать свои ресурсы и силы. Слабость провоцирует агрессоров, поэтому слабость провоцирует Россию,

– подчеркнула премьер.

По ее словам, поддержку Украины следует усилить, а НАТО принять стратегию сдерживания России. Для этого также следует пересмотреть увеличение оборонных расходов стран-членов участниц.

"Россия никогда не проигрывала свою последнюю колониальную войну. Я много читаю и пытаюсь понять, как мы можем разорвать этот исторический круг. И ключевым элементом для этого является ответственность. Россия не несла ответственности за совершенные преступления", – подчеркнула Каллас.

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