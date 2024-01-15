Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что о войне с НАТО сейчас говорят как о теоретических целях Кремля. Однако так могут поступать только для соблюдения политической корректности.

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Может ли решиться Путин на новую войну

По словам политтехнолога, всем планы Путина настоящие, потому игнорировать их нельзя.

Россия этого даже не скрывает, а говорит открыто. Когда российское политическое руководство говорит, что воюет с НАТО, этому следует верить. Когда угрожают ядерным ударом по Берлину, Гааге, Вашингтону, нужно также верить и принимать взвешенные решения. Ведь потом будет поздно,

– подчеркнул Михаил Шейтельман.

Он напомнил, что 15 января в Давосе начался экономический форум. В частности, среди всех вопросов, там также будут обсуждать новый вирус, который может появиться в мире и быть еще более опасным, чем COVID-19. То есть будут говорить о новой потенциальной угрозе, которой пока нет.

Даже смешно, что люди сидят и обсуждают это в момент, когда террористы захватили атомную бомбу. В России у власти террористы, бандиты, в их руках атомная бомба. Они угрожают уничтожить весь мир, называют конкретные города, цели, а теоретики в Давосе сидят и думают, возникнет ли вирус, или нет,

– подчеркнул политтехнолог.

К сожалению, сегодня ситуация сложилась именно так. Поэтому даже хорошо, что германское издание Bild уже сейчас пишет о возможной новой войне России. Следует упомянуть, что журналисты Bild также сообщали о начале полномасштабного вторжения России в Украину еще накануне 24 февраля.

Кроме этого, статья может повлиять на рядовых немцев и побуждать их требовать у властей скорейшей передачи оружия Украине. Ведь так они будут понимать, что исходящая от России опасность вовсе не теоретическая, а вполне реальная.

Вероятная война России и НАТО: контекст