Такое мнение 24 Каналу озвучил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, статья Bild основывается на исследованиях, которые проводили в Германии несколько месяцев назад.

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"Там было отмечено, что в случае победы России в войне против Украины нападение России на Европу произойдет через 6 – 10 лет. Уже был нарисован коридор и было сказано, что это не теоретические разговоры. Это период, который России понадобится для аккумуляции сил, возобновление определенных производств и нападения на Европу", – заметил он.

Большая мечта России

Иван Ус отметил, что Россия действительно стремится получить ведущую роль в мире, продемонстрировать недееспособность других мировых лидеров. В частности, Соединенных Штатов Америки.

Прежде всего, Россия планирует вернуться на ведущие роли в мире. Они понимают, что существующая конструкция мира им этого не позволяет. Поэтому ее нужно подорвать, а потом уже на обломках построить новую конструкцию во главе с собой. Это великая мечта России,

– сказал он.

Кроме того, создание новых конфликтов в мире отвлекает внимание от войны в Украине. Конечно, это очень выгодно России.

С одной стороны, на Западе понимают, что в случае победы России оккупанты пойдут на Европу, поэтому нужно всеми силами помогать Украине. Однако, с другой стороны, немало моментов во внутренней политике западных стран. К примеру, ситуация в США, где Конгресс до сих пор не принял помощь Украине.

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