Такое мнение 24 Каналу озвучил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, статья Bild основывается на исследованиях, которые проводили в Германии несколько месяцев назад.
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"Там было отмечено, что в случае победы России в войне против Украины нападение России на Европу произойдет через 6 – 10 лет. Уже был нарисован коридор и было сказано, что это не теоретические разговоры. Это период, который России понадобится для аккумуляции сил, возобновление определенных производств и нападения на Европу", – заметил он.
Большая мечта России
Иван Ус отметил, что Россия действительно стремится получить ведущую роль в мире, продемонстрировать недееспособность других мировых лидеров. В частности, Соединенных Штатов Америки.
Прежде всего, Россия планирует вернуться на ведущие роли в мире. Они понимают, что существующая конструкция мира им этого не позволяет. Поэтому ее нужно подорвать, а потом уже на обломках построить новую конструкцию во главе с собой. Это великая мечта России,
– сказал он.
Кроме того, создание новых конфликтов в мире отвлекает внимание от войны в Украине. Конечно, это очень выгодно России.
С одной стороны, на Западе понимают, что в случае победы России оккупанты пойдут на Европу, поэтому нужно всеми силами помогать Украине. Однако, с другой стороны, немало моментов во внутренней политике западных стран. К примеру, ситуация в США, где Конгресс до сих пор не принял помощь Украине.
Что известно о статье Bild
- Издание Bild опубликовало секретный документ, в котором Минобороны Германии излагает сценарий того, как НАТО и Россия могут дойти до конфликта. По сценарию Германии эскалация неизбежно перерастает в вооруженный конфликт летом 2025 года. Сценарий Бундесвера "Оборона Альянса 2025" стартует в феврале 2024 года. Действия России и Запада прописаны на каждый месяц вплоть до лета 2025 года.
- Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс отреагировал на статью Bild. Он сообщил, что издание получило в распоряжение только сценарий. Сартс уточнил, что обучающий сценарий всегда является вымышленной ситуацией и направлен на то, чтобы проверить военные возможности в той или иной области.
- Спикер Минобороны Германии Митко Мюллер заявил, что ведомство занимается актуальными безопасно-политическими угрозами, среди которых и угроза со стороны России. Он не подтвердил и не опроверг статью Bild. По его словам, военное руководство Германии вполне серьезно воспринимает угрозу и проводит обучение для повышения боеготовности Бундесвера. В то же время Мюллер подчеркнул, что политикой страны, в частности, в рамках НАТО остается сдерживание.
- В России тоже успели отреагировать на статью. В частности, спикер российского мид Мария Захарова сравнила публикацию с "прошлогодним гороскопом".