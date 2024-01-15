Таку думку 24 Каналу озвучив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, стаття Bild ґрунтується на дослідженнях, які проводили у Німеччині кілька місяців тому.

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"Там було зазначено, що у випадку перемоги Росії у війни проти України, напад Росії на Європу станеться через 6 – 10 років. Вже був намальований коридор і було сказано, що це не теоретичні розмови. Це період, який Росії знадобиться для акумуляції сил, відновлення певних виробництв та нападу на Європу", – зауважив він.

Велика мрія Росії

Іван Ус зазначив, що Росія дійсно прагне отримати провідну роль у світі, продемонструвати неспроможність інших світових лідерів. Зокрема, Сполучених Штатів Америки.

Насамперед Росія планує повернутись на провідні ролі у світі. Вони розуміють, що чинна конструкція світу їм цього не дозволяє. Тому її треба підірвати, а згодом вже на уламках побудувати нову конструкцію на чолі з собою. Це велика мрія Росії,

– сказав він.

Крім того, створення нових конфліктів у світі відвертає увагу від війни в Україні. Звичайно, це дуже вигідно Росії.

З одного боку, на Заході розуміють, що у випадку перемоги Росії окупанти підуть на Європу, тому потрібно усіма силами допомагати Україні. Однак, з іншого боку, є чимало моментів у внутрішній політиці західних країн. Наприклад, ситуація у США, де Конгрес досі не ухвалив допомогу Україні.

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