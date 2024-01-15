Таку думку 24 Каналу озвучив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, стаття Bild ґрунтується на дослідженнях, які проводили у Німеччині кілька місяців тому.
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"Там було зазначено, що у випадку перемоги Росії у війни проти України, напад Росії на Європу станеться через 6 – 10 років. Вже був намальований коридор і було сказано, що це не теоретичні розмови. Це період, який Росії знадобиться для акумуляції сил, відновлення певних виробництв та нападу на Європу", – зауважив він.
Велика мрія Росії
Іван Ус зазначив, що Росія дійсно прагне отримати провідну роль у світі, продемонструвати неспроможність інших світових лідерів. Зокрема, Сполучених Штатів Америки.
Насамперед Росія планує повернутись на провідні ролі у світі. Вони розуміють, що чинна конструкція світу їм цього не дозволяє. Тому її треба підірвати, а згодом вже на уламках побудувати нову конструкцію на чолі з собою. Це велика мрія Росії,
– сказав він.
Крім того, створення нових конфліктів у світі відвертає увагу від війни в Україні. Звичайно, це дуже вигідно Росії.
З одного боку, на Заході розуміють, що у випадку перемоги Росії окупанти підуть на Європу, тому потрібно усіма силами допомагати Україні. Однак, з іншого боку, є чимало моментів у внутрішній політиці західних країн. Наприклад, ситуація у США, де Конгрес досі не ухвалив допомогу Україні.
Що відомо про статтю Bild
- Видання Bild опублікувало секретний документ, у якому Міноборони Німеччини викладає сценарій того, як НАТО та Росія можуть дійти до конфлікту. За сценарієм Німеччини, ескалація неминуче переростає у збройний конфлікт влітку 2025 року. Сценарій Бундесверу "Оборона Альянсу 2025" стартує в лютому 2024 року. Дії Росії та Заходу прописано на кожний місяць аж до літа 2025 року
- Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс відреагував на статтю Bild. Він повідомив, що видання отримало у розпорядження лише сценарій. Сартс уточнив, що навчальний сценарій завжди є вигаданою ситуацією і спрямований на те, щоб перевірити військові можливості у тій чи іншій області.
- Речник Міноборони Німеччини Мітко Мюллер заявив, що відомство опікується актуальними безпеково-політичними загрозами, серед яких і загроза з боку Росії. Він не підтвердив і не спростував статтю Bild. За його словами, військове керівництво Німеччини цілком серйозно сприймає загрозу і проводить навчання для підвищення боєготовності Бундесверу. Водночас Мюллер наголосив, що політикою країни, зокрема, в межах НАТО, залишається стримування.
- У Росії теж встигли відреагувати на статтю. Зокрема, речниця російського мзс Марія Захарова порівняла публікацію з "минулорічним гороскопом".