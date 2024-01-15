Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що про війну з НАТО наразі говорять як про теоретичні цілі Кремля. Однак так можуть робити лише задля дотримання політичної коректності.

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Чи може наважитись Путін на нову війну

За словами політтехнолога, усім плани Путіна справжні, тому ігнорувати їх не можна.

Росія цього навіть не приховує, а говорить відкрито. Коли російське політичне керівництво говорить, що воює з НАТО, то цьому варто вірити. Коли погрожують ядерним ударом по Берліну, Гаазі, Вашингтону, треба також вірити та приймати виважені рішення. Адже потім буде пізно,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Він нагадав, що 15 січня у Давосі почався економічний форум. Зокрема, серед усіх питань, там також обговорюватимуть новий вірус, який може з'явитися у світі й бути ще небезпечнішим, ніж COVID-19. Тобто говоритимуть про нову потенційну загрозу, якої поки немає.

Навіть смішно, що люди сидять і це обговорюють у той момент, коли терористи захопили атомну бомбу. У Росії при владі терористи, бандити, у їхніх руках атомна бомба. Вони погрожують знищити весь світ, називають конкретні міста, цілі, а теоретики в Давосі сидять і думають чи виникне вірус, чи ні,

– наголосив політтехнолог.

На жаль, сьогодні ситуація склалася саме так. Тому навіть добре, що німецьке видання Bild уже зараз пише про можливу нову війну Росії. Варто згадати, що журналісти Bild також повідомляли про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну ще напередодні 24 лютого.

Крім цього, стаття може мати вплив на пересічних німців та спонукатиме їх вимагати у влади якнайшвидшої передачі зброї Україні. Адже так вони розумітимуть, що небезпека, яка надходить від Росії, зовсім не теоретична, а цілком реальна.

Ймовірна війна Росії та НАТО: контекст