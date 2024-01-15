Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що про війну з НАТО наразі говорять як про теоретичні цілі Кремля. Однак так можуть робити лише задля дотримання політичної коректності.
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Чи може наважитись Путін на нову війну
За словами політтехнолога, усім плани Путіна справжні, тому ігнорувати їх не можна.
Росія цього навіть не приховує, а говорить відкрито. Коли російське політичне керівництво говорить, що воює з НАТО, то цьому варто вірити. Коли погрожують ядерним ударом по Берліну, Гаазі, Вашингтону, треба також вірити та приймати виважені рішення. Адже потім буде пізно,
– наголосив Михайло Шейтельман.
Він нагадав, що 15 січня у Давосі почався економічний форум. Зокрема, серед усіх питань, там також обговорюватимуть новий вірус, який може з'явитися у світі й бути ще небезпечнішим, ніж COVID-19. Тобто говоритимуть про нову потенційну загрозу, якої поки немає.
Навіть смішно, що люди сидять і це обговорюють у той момент, коли терористи захопили атомну бомбу. У Росії при владі терористи, бандити, у їхніх руках атомна бомба. Вони погрожують знищити весь світ, називають конкретні міста, цілі, а теоретики в Давосі сидять і думають чи виникне вірус, чи ні,
– наголосив політтехнолог.
На жаль, сьогодні ситуація склалася саме так. Тому навіть добре, що німецьке видання Bild уже зараз пише про можливу нову війну Росії. Варто згадати, що журналісти Bild також повідомляли про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну ще напередодні 24 лютого.
Крім цього, стаття може мати вплив на пересічних німців та спонукатиме їх вимагати у влади якнайшвидшої передачі зброї Україні. Адже так вони розумітимуть, що небезпека, яка надходить від Росії, зовсім не теоретична, а цілком реальна.
Ймовірна війна Росії та НАТО: контекст
- Видання Bild повідомило, що Альянс готується до можливого протистояння з Росією. Конфлікт з країною-агресоркою начебто може посилитись у лютому 2024 року, а ще через рік переросте у збройне протистояння. Про все це мовиться у секретних документах Німеччини, які отримали журналісти Bild. Вони також описують сценарій розгортання подій, за якими Росія залучить сотні тисяч нових бійців, оголосить мобілізацію, перекине війська до кордонів.
- У Кремлі вже відреагували на цю статтю та порівняли її з "минулорічним гороскопом". У МЗС країни-агресорки звинуватили Німеччину в тому, що публікація була нібито "на замовлення". Втім у слова окупантів важко вірити, бо напередодні повномасштабного вторгнення в Україну вони також цинічно переконували, що до нападу нібито не готуються.
- У НАТО публікацію назвали лише навчальним сценарієм, який розробляється теоретично. Його мета – перевірити військові можливості в тій чи іншій сфері. Водночас у Німеччині наголосили, що розглядають різні актуальні загрози, зокрема й з боку Росії. Правдивість документа, який отримали журналісти, влада не підтвердила, але й не спростувала.