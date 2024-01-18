Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр по результатам заседания Совета Украина – НАТО в военном формате, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Украина близка к НАТО

По словам Бауэра, в Украине и дальше продолжаются интенсивные боевые действия, и хотя последние российские атаки разрушительны, они не имеют военных последствий. В то же время наше государство продолжает добиваться успехов.

Украина утвердилась в Европе как суверенное независимое государство. Они ближе к евроатлантической семье, чем когда-либо, и они нанесли тяжелые потери России, более 300 000 русских солдат убиты и ранены. Тысячи российских танков и бронемашин и сотни самолетов были уничтожены,

– подчеркнул адмирал Бауэр.

Глава военного комитета НАТО отметил, что украинцы смогли освободить более 50% территории, которые оккупировали россияне с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, сейчас украинская армия может наносить удары, уничтожая ключевые российские силы и средства. Адмирал Бауэр подчеркнул, что поддержка Украины со стороны НАТО продолжится.

Все военные лидеры, присутствующие за столом, подтверждают свою решительную готовность помочь нашим украинским братьям и сестрам защитить себя. Это не благотворительность,

– подчеркнул он.

Бауэр отметил, что поддержка Украины – прямая инвестиция в собственную безопасность. И что единственный способ получить долговременное переговорное решение – "усилить украинскую позицию в поле боя".

НАТО наращивает мощь

Обратим внимание, что корреспондентка 24 Канала в Брюсселе сообщила также, что НАТО начинает самые большие учения за последние десятилетия. В них примут участие около 90 тысяч военнослужащих.

Известно, что обучение получат название Steadfast Defender 2024. Стартуют они на следующей неделе и продлятся до мая, рассказал главнокомандующий Альянса Крис Каволи.

Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантическое пространство путем трансатлантического перемещения сил из Северной Америки.

– сказал он.

Главнокомандующий отметил, что в учениях будут участвовать войска от союзников по Альянсу, а также Швеции.