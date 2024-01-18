НАТО начинает самые большие учения за последние десятилетия. В них примут участие около 90 тысяч военнослужащих, сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе София Назаренко.

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Альянс демонстрирует прочность

Эти учения получили название Steadfast Defender 2024. Они начнутся на следующей неделе и продлятся до мая, сообщил главнокомандующий Альянса Крис Каволи.

Альянс продемонстрирует свою способность укрепить евроатлантическое пространство путем трансатлантического перемещения сил из Северной Америки.

– сказал он.

По словам Каволи, в учениях примут участие войска от союзников по НАТО и Швеции.

НАТО должна быть готова к нападению России

Отвечая на вопросы журналистов, адмирал Роб Бауэр заявил, что в своих стратегиях НАТО рассматривает две угрозы – Россию и террористические группировки.

Тот факт, что мы должны быть готовы к нападению России, сам по себе не новость, потому что именно на это направлены наши планы,

– сказал он.

Он подчеркнул, что НАТО – оборонный альянс, и там должны быть готовы к возможным угрозам.

Готовится ли НАТО к войне с Россией