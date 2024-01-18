НАТО розпочинає найбільші навчання за останні десятиліття. У них візьмуть участь близько 90 000 військовослужбовців, повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі Софія Назаренко.

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Альянс демонструє міцність

Ці навчання отримали назву Steadfast Defender 2024. Вони розпочнуться наступного тижня і триватимуть до травня, повідомив головнокомандувач Альянсу Кріс Каволі.

Альянс продемонструє свою здатність зміцнити євроатлантичний простір шляхом трансатлантичного переміщення сил з Північної Америки,

– сказав він.

За словами Каволі, у навчаннях візьмуть участь війська від союзників по НАТО та Швеції.

НАТО має бути готовим до нападу Росії

Відповідаючи на запитання журналістів, адмірал Роб Бауер заявив, що в своїх стратегіях НАТО розглядає дві загрози – Росію та терористичні угрупування.

Той факт, що ми маємо бути готовими до нападу Росії, сам по собі не є новиною, бо саме на це спрямовані наші плани,

– сказав він.

Він наголосив, що НАТО – оборонний альянс, і там повинні бути готовими до можливих загроз.

Чи готується НАТО до війни з Росією