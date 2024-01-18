НАТО розпочинає найбільші навчання за останні десятиліття. У них візьмуть участь близько 90 000 військовослужбовців, повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі Софія Назаренко.
Дивіться також Це страшний експеримент, – Зеленський назвав ризики затягування з допомогою Україні
Альянс демонструє міцність
Ці навчання отримали назву Steadfast Defender 2024. Вони розпочнуться наступного тижня і триватимуть до травня, повідомив головнокомандувач Альянсу Кріс Каволі.
Альянс продемонструє свою здатність зміцнити євроатлантичний простір шляхом трансатлантичного переміщення сил з Північної Америки,
– сказав він.
За словами Каволі, у навчаннях візьмуть участь війська від союзників по НАТО та Швеції.
НАТО має бути готовим до нападу Росії
Відповідаючи на запитання журналістів, адмірал Роб Бауер заявив, що в своїх стратегіях НАТО розглядає дві загрози – Росію та терористичні угрупування.
Той факт, що ми маємо бути готовими до нападу Росії, сам по собі не є новиною, бо саме на це спрямовані наші плани,
– сказав він.
Він наголосив, що НАТО – оборонний альянс, і там повинні бути готовими до можливих загроз.
Чи готується НАТО до війни з Росією
- Німецьке видання Bild оприлюднило секретні документи, що містять сценарії можливого конфлікту між НАТО та Росією. Інститут вивчення війни прокоментував цю інформацію.
- Згідно з опублікованими документами, Німеччина розглядає гіпотетичний "шлях до конфлікту" з Росією, який може розпочатися вже у 2024 році. Сценарій "Оборона Альянсу 2025" припускає переміщення російських військ до Калінінградської області та створення штучних конфліктів біля Сувальського коридору.
- Представник Міністерства оборони Німеччини підтвердив, що розробка різноманітних сценаріїв є звичною практикою військових. Водночас ISW наголошує на важливості допомоги Україні з боку Заходу, адже наша держава стримує російську агресію в реальному часі.