Про це заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер за результатами засідання Ради Україна – НАТО у військовому форматі, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Україна близька до НАТО

За словами Бауера, в Україні й надалі тривають інтенсивні бойові дії, і хоча останні російські атаки руйнівні, вони не мають військових наслідків. Водночас наша держава продовжує досягати успіхів.

Україна утвердилася в Європі, як суверенна незалежна держава. Вони ближчі до євроатлантичної сім'ї, ніж будь-коли, і вони завдали важких втрат Росії, понад 300 000 російських солдатів вбиті та поранені. Тисячі російських танків і бронемашин та сотні літаків були знищені,

– наголосив адмірал Бауер.

Керівник військового комітету НАТО зазначив, що українці змогли звільнити понад 50% території, які окупували росіяни від початку повномасштабного вторгнення. Крім того, нині українська армія може завдавати удари, знищуючи ключові російські сили і засоби. Адмірал Бауер наголосив, що підтримка України з боку НАТО продовжиться.

Усі військові лідери, присутні за цим столом, підтверджують свою рішучу готовність допомогти нашим українським братам і сестрам захистити себе. Це не благодійність,

– наголосив він.

Бауер зазначив, що підтримка Україн – пряма інвестиція у власну безпеку. І що єдиний спосіб отримати довготривале переговорне рішення – "посилити українську позицію на полі бою".

НАТО нарощує міць

Звернімо увагу, що кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі повідомила також, що НАТО розпочинає найбільші навчання за останні десятиліття. У них братимуть участь близько 90 тисяч військовослужбовців.

Відомо, що навчання отримають назву Steadfast Defender 2024. Стартують вони наступного тижня та триватимуть до травня, розповів головнокомандувач Альянсу Кріс Каволі.

Альянс продемонструє свою здатність зміцнити євроатлантичний простір шляхом трансатлантичного переміщення сил з Північної Америки,

– сказав він.

Головнокомандувач зазначив, що у навчаннях братимуть участь війська від союзників по Альянсу, а також Швеції.