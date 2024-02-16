Заявления о возможном выходе США из НАТО звучали от кандидата в президенты США Дональда Трампа. Такой шаг он хочет сделать в случае своей победы в выборах.

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Столтенберг объяснил, почему не считает, что США выйдут из НАТО

Генсек НАТО, комментируя заявления Трампа о вероятном пересмотре роли США в Альянсе, отметил, что Соединенные Штаты должны сохранить свою роль в организации.

Я ожидаю, что США останутся сильной составляющей,

– заявил Столтенберг.

Более того, он заверил, что есть три ключевые причины для его уверенности. В частности, сохранении роли США в НАТО есть в национальных интересах безопасности страны. Также на это влияет сильная двухпартийная поддержка Альянса в Конгрессе.

К тому же Столтенберг отметил, что критика Трампа звучит не в адрес самого НАТО, а в адрес европейских членов Альянса.

В то же время генеральный секретарь НАТО воздержался от критики в адрес Трампа. До этого критические заявления от Столтенберга в адрес Трампа звучали несколько раз в течение последних дней.

Трамп думает вывести США из НАТО